Tasse, Berlusconi contro Renzi: "Ha applicato una patrimoniale nascosta"

13:57 - "Il governo Renzi ha applicato una patrimoniale nascosta ai danni della classe media. E' in arrivo sulle famiglie un nuovo aumento della pressione fiscale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervistato da Bruno Vespa per il suo ultimo libro. Secondo il leader di Forza Italia, dall'ultimo governo di centrodestra a oggi "sono aumentate le imposte sulla casa, quelle sul risparmio e quelle sulla previdenza complementare".

"Pd non ha voluto toccare le municipalizzate" - "I tagli previsti da Regioni e Comuni causeranno ulteriori aumenti delle aliquote locali e tagli dei servizi - ha continuato Berlusconi -. Nessuno ha invece pensato a mettere mano alle municipalizzate, forse perché sono macchine di consenso per il Pd pagate da tutti i cittadini".



Riforme, Berlusconi scettico - Il leader di Forza Italia si è poi mostrato scettico sulle riforme, a partire da quella dell'Articolo 18: "Mi limito a ricordare che tra le promesse e la loro realizzazione pratica c'è ancora in mezzo un lungo cammino".



"Tre condizioni per restare nell'euro" - "Solo se si verificheranno tre condizioni l'Italia potrà restare nell'euro. Diversamente, sarà la realtà stessa della nostra economia che ci costringerà a riprenderci la nostra sovranità monetaria: la Bce deve fare la Banca centrale e garantire i debiti sovrani degli Stati dell'euro, stampando moneta, se necessario; l'euro deve tornare alla parità col dollaro; la Bce deve immettere nell'economia ingenti quantità di liquidità come hanno fatto e fanno Stati Uniti, Giappone e Cina", ha spiegato Silvio Berlusconi.