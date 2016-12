Tar: no a Election day, referendum su trivellazione resta il 17 aprile

Non ci sarà nessun "Election Day" e resta invece confermata la data del 17 aprile per il referendum sulle trivellazioni. Lo ha deciso il Tar del Lazio respingendo le richieste del Codacons e dei radicali che proponevano di riunire in un unico giorno le elezioni amministrative, programmate per giugno, e la consultazione sulle trivellazioni. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha annunciato che presenterà appello al Consiglio di Stato.