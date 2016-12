Tangenti,Senato:no arresti De Siano

L'Aula del Senato dice "no" alla richiesta dei pm di Napoli di disporre gli arresti domiciliari nei confronti del senatore di Forza Italia Domenico De Siano. Il parlamentare è coinvolto in un'inchiesta su presunte tangenti legate ad appalti sui rifiuti. De Siano, non più accusato di associazione a delinquere, deve rispondere di corruzione e turbativa d'asta. Anche la Giunta per le immunità si era espressa contro gli arresti.