Tangenti, Orfini duro: sospenderemo il sindaco d'Ischia dal Pd

12:07 - Sull'inchiesta che vede coinvolto il sindaco di Ischia "sta alla magistratura fare indagini e individuare le responsabilità, noi sospenderemo il sindaco dal Pd come prevede il nostro statuto". Lo ha detto il presidente del Partito democratico dopo l'arresto del sindaco dell'isola campana per tangenti. E sulle prossime elezioni regionali aggiunge: "Vincenzo De Luca è il candidato del centrosinistra".

Tangenti, il Pd duro con il sindaco di Ischia di Monica Coggi

"Nel Pd non c'è una questione morale" - "Non penso nel Pd ci sia una questione morale, certo il caso del sindaco di Ischia è grave: ci sono casi che possono accadere e non devono accadere e si pone un problema in più ossia come si argina la corruzione e come un partito si autoriforma per evitare queste infiltrazioni", ha sottolineato Orfini a PiazzaPulita su La7. Orfini ha elencato una serie di iniziative del Pd contro la corruzione: "L'autorità anticorruzione guidata da Cantone, l'autoriciclaggio, il falso in bilancio, un pacchetto di norme contro la corruzione che verrà approvato presto".



"De Luca resta il candidato del centrosinistra" - "Ho fatto nel passato le battaglie più dure con De Luca, ma dico che nel momento in cui facciamo le primarie (lui per la legge Severino è candidabile) e i cittadini della Campania che sapevano tutto hanno scelto De Luca come candidato del centrosinistra, De Luca è il candidato del centrosinistra alla regione Campania", ha poi confermato.



Raffaele Cantone: "Chiesti atti al pm" - "Abbiamo chiesto gli atti al procuratore della Repubblica di Napoli per capire se ci siano appalti che possono essere commissariati: verificheremo, prima dobbiamo leggere il fascicolo dell'inchiesta". Lo ha detto il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone a un convegno dedicato al caso Ischia.