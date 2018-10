Tajani: "La Lega non è contro l'Europa, ma vuole cambiarla"

"Non credo che la Lega sia contro l'Europa, vuole cambiarla come noi". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Trento per la campagna elettorale di Forza Italia a sostegno del candidato presidente alla Provincia, il leghista Maurizio Fugatti. "Io ho contribuito a cambiare l'Europa modificando la maggioranza in Parlamento. Ho poi fermato i tecnocrati della Bce quando volevano fare i legislatori", ha aggiunto.