Tajani contro Casalino: "Non può stare seduto a Palazzo Chigi"

Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si schiera contro il portavoce del premier, Rocco Casalino, dopo la diffusione dell'audio nel quale ventila purghe contro i funzionari del Mef. E in un'intervista a Tgcom24 spiega che "sarebbe giusto che Conte mandasse via questo signore da Palazzo Chigi. Una persona di questo livello non può stare seduto nel palazzo del governo di uno dei più importanti Paesi democratici d'Europa".