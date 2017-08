Taglio vitalizi, Richetti: "Benvenuti i voti M5s, ma è proposta Pd"

"Questa proposta fa sul serio, mentre altre, come quella di Di Maio e Fraccaro, proprio no". A sostenerlo è Matteo Richetti, portavoce della segreteria Pd e autore della proposta di legge che taglia i vitalizi anche agli ex parlamentari che li hanno già maturati. Il parlamentare sottolinea che "mi fa molto piacere che si uniscano i grillini, ma loro hanno firmato questa legge solo poche settimane fa".