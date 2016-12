25 ottobre 2016 19:00 Taglio stipendi parlamentari, la Camera rinvia il testo M5s in commissione. Grillo e Di Battista: "Vergogna Pd" Il leader del M5s tra ironia e rabbia, il parlamentare: "Sono indignato, il Partito democratico è il partito più ipocrita e pericoloso dellʼUe"

L’Aula della Camera, con 109 voti di scarto, ha approvato la richiesta di rinvio in commissione della proposta di legge del M5s sul dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Voto contrario del Movimento Cinque Stelle, ma anche di Sinistra Italiana, Fdi e Forza Italia. A favore del rinvio ha votato la maggioranza col Pd compatto, contrarie tutte le opposizioni, ad eccezione dei Conservatori e riformisti (astenuti). Grillo: "Vergogna".

Beppe Grillo: "Il Pd ha affossato la legge" - Immediatamente dopo il "non-voto", Beppe Grillo ha commentato duramente quanto accaduto alla Camera, dove era presente (in tribuna) insieme ad altri sostenitori del Movimento Cinque Stelle: "Renzi e il PD hanno votato per affossare la nostra proposta di dimezzamento degli stipendi dei parlamentari! Gli stipendi dei parlamentari italiani rimangono quelli più alti d'Europa".



Alessandro Di Battista: "Sono indignato, il Pd è pericoloso" - "Quella di oggi è la dimostrazione plastica di quello che sono questi politici: sono indignato! Spero che a dicembre metteremo fine a questo disgusto". Lo dice il deputato M5s Alessandro Di Battista in piazza a Montecitorio con un drappello di parlamentari, dopo il rinvio in commissione del ddl Lombardi votato dall'aula della Camera. "Siamo Davide contro Golia ma non molleremo di un centimetro! Viva la Repubblica viva la sovranità popolare", ha aggiunto Battista. Infine: "Oggi l'Italia intera si è resa conto che coloro che vanno in tv dicendo che occorre cambiare la Costituzione per tagliare i costi e per velocizzare il processo di approvazione delle leggi, sono gli stessi che hanno appena evitato addirittura di votare la legge per il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Neppure hanno avuto il coraggio di votare. È sotto gli occhi di tutti la loro ipocrisia, la loro meschinità, la loro mediocrità etica e morale. Per valutare invece le loro qualità politiche è sufficiente vedere come sta l'Italia. Io a novembre girerò il Paese in lungo e in largo. Venite con noi".

Di Maio: Renzi in tv propone taglio stipendi, in aula latita - "Ci aspettavamo un emendamento del governo sulla retribuzione in base alle presenze e alle assenze, invece c'è stato un rinvio in Commissione con argomenti da arrampicatori di specchi. Renzi in televisione propone emendamenti, poi in Parlamento è latitante". Luigi Di Maio commenta così il rinvio in commissione del ddl".

Il PD ha votato per affossare la nostra proposta di dimezzamento degli stipendi dei parlamentari! #renzinonnasconderti pic.twitter.com/ln2nYkQZIc — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 25 ottobre 2016