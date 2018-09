Taglio ai vitalizi, oltre 1.000 ricorsi presentati dagli ex deputati

Sono oltre 1.000 gli ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i vitalizi. I ricorsi verranno ora presi in esame dal Consiglio di Giurisdizione, l'organo giudiziario interno della Camera. Gli ex parlamentari chiedono di sospendere cautelativamente il taglio delle loro rendite in attesa che lo stesso Consiglio decida in merito alle istanze.