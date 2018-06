Sud, Di Maio: "Per ripartire servono investimenti"

"Il Mezzogiorno, il Sud come piace chiamarlo a me, riparte se prima di tutto ridiamo investimenti a questa area del Paese. Gli investimenti devono passare per le rinnovabili, per il turismo, per le infrastrutture e per una migliore qualità della vita". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Barletta. "Non c'è un unico strumento per aiutare il Sud, bisogna creare politiche a 360 gradi per rilanciarlo", ha aggiunto.