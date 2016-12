Successione al Colle, Berlusconi: nessun veto a un candidato del Pd

11:31 - "Ho sempre pensato che il presidente della Repubblica debba essere una persona equilibrata e non stia da una parte sola". Così Silvio Berlusconi sul successore di Napolitano. Il leader di Forza Italia, intervistato da La Repubblica, concede però segnali di apertura a un eventuale candidato al Colle da parte del Pd. "Noi guardiamo alla persona. Non ha importanza - sottolinea - se è di quella parte o di quell'altra".

"Non posso rivelare nessun nome altrimenti le mie parole sarebbero strumentalizzate", spiega Berlusconi che ricorda come FI debba essere della partita. "Sono sicuro che dobbiamo concorrere all'elezione del presidente. Noi stiamo partecipando all'approvazione delle riforme per la Costituzione. Pensiamo di poter contribuire anche sul Capo dello Stato".



Berlusconi però insiste che il nuovo presidente debba essere "garante di tutti" e che "svolga il suo ruolo di garanzia nei confronti di ognuno". L'erede di Napolitano, quindi, non va giudicato dal fatto "se ha radici in un'area o in un'altra: deve essere una persona seria".