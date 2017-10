Stupri, Boldrini: strumentalizzazione disgustosa, toccato il fondo

Dopo lo stupro di Rimini "non ho parlato subito perché c'erano ancora indagini in corso. Trovo disgustosa la strumentalizzazione che c'è stata". Lo ha detto il presidente della Camera Laura Boldrini. "Il mio impegno a 360 gradi sulle donne è noto. Se per offendere una figura istituzionale si arriva ad evocare lo stupro vuol dire che siamo arrivati al fondo. Non c'è più niente da dire", ha aggiunto.