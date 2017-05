Stucchi (Copasir): nessun dossier 007 su rapporti Ong-scafisti

Non esiste nessun dossier degli 007 sulla questione migranti-Ong. Lo conferma il presidente del Copasir, Giacomo Stucchi. "Con riferimento alle notizie di un rapporto dei Servizi segreti e attestante rapporti tra scafisti e Ong per il controllo del traffico dei migranti, ritengo corretto - spiega Stucchi - evidenziare come tali notizie siano prive di fondamento". Era stato il leghista Salvini a ipotizzare l'esistenza del dossier.