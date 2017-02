Strappo Radicali, Cappato: bisogna evitare autodistruzione

"Non è possibile l'espulsione dei singoli dalle organizzazioni" radicali. Così Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ha commentato lo sfratto dalla sede romana di Torre Argentina dei Radicali italiani da parte del partito Radicale aggiungendo che per questo "bisogna evitare di realizzare questa sorta di autodistruzione". Siccome "tutti i partiti sono in crisi, mai come ora c'e' bisogno degli obiettivi radicali".