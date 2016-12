6 febbraio 2015 Strappo in Scelta civica: i senatori (tranne Monti) verso il Partito democratico L'ex premier non commenta e resta al suo posto di senatore a vita. All'esodo si uniscono anche i deputati Ilaria Borletti Buitoni, Irene Tinagli, Carlo Calenda Tweet google 0 Invia ad un amico

13:06 - Strappo nel partito costituito dall'ex premier Mario Monti. I senatori Linda Lanzillotta, Pietro Ichino, Alessandro Maran, Benedetto Della Vedova e Gianluca Susta hanno intenzione di traslocare da Scelta civica al Partito democratico. Il gruppo del Senato quindi si sposta in blocco, tranne Monti che non commenta e resta al suo posto di senatore a vita. L'ex premier, a dire il vero, aveva provato a fare domanda per entrare al Gruppo per le autonomie - dove c'è anche Giorgio Napolitano - ma gli è stata rifiutata.

Pronta al trasloco anche il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, che dice: "Il progetto Monti ha esaurito la sua funzione". All'esodo si uniscono anche i deputati Ilaria Borletti Buitoni, Irene Tinagli, Carlo Calenda. In attesa di un'ufficializzazione, il presidente del Consiglio Matteo Renzi è pronto ad accoglierli a braccia aperte: "Apprezzo il contributo leale dei senatori", ha affermato.