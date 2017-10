Stragi '92, Grasso: "Inascoltato su commissione parlamentare"

Sulla costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi del'92 "non sono stato ascoltato, magari nella prossima legislatura si potrà istituire una commissione per indagare sul collegamento di tanti fatti del nostro Paese, che ha diritto alla verità". L'ha detto a Palermo il presidente del Senato, Piero Grasso. "Capire e non potere dimostrare è il vero dramma, ma bisogna non arrendersi nella ricerca della verità", ha aggiunto.