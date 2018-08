Strage di Bologna, Fico: "Non voglio uno Stato senza verità"

"Uno Stato che non cerca la verità fino in fondo non si può dire Stato". A parlare è il presidente della Camera, Roberto Fico, dal palco della stazione di Bologna per le cerimonie del 2 agosto nel 38.mo anniversario della strage. "Un'Italia che non cerca la verità sulle stragi del nostro Paese non è compiuta. Si può costruire fino in fondo solo quando sono raggiunte le verità sostanziali".