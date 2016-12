Stop vitalizio condannati,ok del Pd

17:35 - Via libera del Pd alla delibera degli uffici di presidenza di Camera e Senato per la cessazione dei vitalizi ai parlamentari condannati in via definitiva per reati gravi. E' quanto emerge al termine della riunione tra i rappresentanti del partito e i presidenti Laura Boldrini e Piero Grasso. Il 7 maggio si riuniranno i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama per decidere del taglio.

