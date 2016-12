Stop vitalizi, ok anche dal Senato

18:35 - Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera che abolisce i vitalizi per i parlamentari condannati. M5S e Gal hanno votato contro. "Non ci riconosciamo in questa delibera", ha detto il questore pentastellato Laura Bottici. Forza Italia ha abbandonato i lavori poiché secondo i senatori FI "non è questa la sede in cui si può decidere del taglio dei vitalizi. Noi avevamo indicato la strada della legge, ma non è stata accolta".

