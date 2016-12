Stop fornitura pezzi F-16 da Roma dopo caso Regeni, ira de Il Cairo

La decisione di Roma di fermare la fornitura all'Egitto di pezzi di ricambio per i caccia F16 avrà degli "impatti negativi in tutti i campi della cooperazione tra i due Paesi: sul piano bilaterale, regionale e internazionale". Lo sostiene il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato nel quale precisa che le conseguenze si faranno sentire anche nel campo della "cooperazione in corso tra Roma e Il Cairo nella lotta all'immigrazione clandestina".