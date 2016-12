Stop degrado: con il ddl "green economy" multe a chi sporca la città

12:20 - Basta degrado, anche perché l'inquinamento da mozziconi di sigaretta e gomme da masticare non solo è dannoso all'ambiente ma ha costi altissimi. Con il disegno di legge sulla green economy, dal luglio 2015, arrivano multe dai 30 ai 150 euro per chi sporca la città. Formato da 37 art., collegati alla legge di stabilità 2014, il testo "2093" contiene nuove disposizioni per appalti e smaltimenti ma anche l'art. 14 octies: contro i rifiuti di gomme e cicche.

Il legislatore, come scrive il Messaggero, "dà una mano a chi amministra le città e impone una sanzione per chiunque getterà sul suolo, nelle acque e negli scarichi chewing gum masticati e sigarette".



La norma dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo per permettere agli Enti locali di dotarsi di portaceneri e cestini. Alcune città più "pulite" hanno già installato i contenitori nelle proprie vie. Modena e Verona sono tra queste. Nella città emiliana il sindaco ha lanciato la campagna "se ami la tuà città, usa il portacenere" mentre nel comune veneto i cestini li ha dotati una società di camini del nord-est, la Camini Wierer, che al contempo si fa un'ottima pubblicità. Come in israele, a Tel Aviv, dove a pagare i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sono società private.



La legge cerca di sensibilizzare così i cittadini ad essere più rispettosi del luogo che abitano. Un mozzicone gettato a terra infatti contiene circa 4mila sostanze tossiche e ha un tempo di degradazione di circa 10 anni.



Secondo i dati Ama, solo a Roma vengono "spesi 5,5 milioni di euro per rimuovere le gomme; sono 18 i milioni di mozziconi che sono gettati per strada; 15mila le gomme che si attaccano sull'asfalto ogni giorno; 23mila le tonnellate di gomme consumate ogni anno in Italia; 20 le gomme in media appiccicate in ogni metro quadro di strada".