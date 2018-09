Stipendi staff Conte, Mulè (FI): "Da Crimi e Toninelli nuove perle di ipocrisia M5s"

"E' l'ultima perla di ipocrisia dei grillini (se non fossero al governo urlerebbero che con i 662mila euro dei sette comunicatori di Conte si mantengono quasi 900 famiglie col reddito di cittadinanza a 780 euro) che fa il paio con le gesta dell'insuperabile ministro Danilo Toninelli: è quello che grida o-ne-stà e poi assume un consulente condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta (ancora al suo posto!), arruola un amministratore indagato per truffa e nomina ispettori per far luce sul disastro del ponte Morandi persone finite nel registro degli indagati per omicidio plurimo proprio per il crollo. No, non siamo alla follia: questo è solo un piccolo spaccato dello spaventoso mondo grillino", conclude Mulè.