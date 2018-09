Stasera Italia: tutte la gaffe di Rocco Casalino

Incidenti diplomatici, dichiarazioni fuori luogo e quel passato da gieffino che nessuno sembra volergli perdonare. Dopo l’audio choc in cui minaccia i tecnici del MEF, Rocco Casalino è sicuramente l’uomo del momento. L’opposizione ne chiede le dimissioni immediata, il premier Conte - di cui Casalino è portavoce ufficiale - lo difende a spada tratta. Eppure la scalata dell’ingegnere pugliese sembra non avere freni, ma c’è chi lo accusa di manipolare la stampa tra sussurri e liste nere: una strategia già ribattezzata il “metodo Rocco”. Casalino però non è il primo responsabile della comunicazione che commette qualche scivolone: Filippo Sensi, portavoce di Matteo Renzi, che in una conversazione riservata invitò i giornalisti a “picchiare duro con i giornalisti”.