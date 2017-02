Stadio Roma, Raggi: "Garantite le infrastrutture per raggiungerlo"

"Facciamo un po' di chiarezza: il nuovo progetto per lo stadio della Roma prevede le opportune infrastrutture per permettere ai tifosi e ai cittadini di accedere all'area dello stadio e di muoversi senza problemi". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, aggiungendo: "Chi ci attacca dimentica di dire che abbiamo tagliato tre grattacieli e migliaia di metri cubi. C'è sempre qualcuno che inventa notizie per creare confusione".