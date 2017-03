Stadio Roma, la conferenza dei servizi nega la proroga di 30 giorni

La conferenza dei servizi sullo stadio della Roma non ha concesso la sospensione di 30 giorni dei lavori chiesta dai proponenti. "Già in precedenza era stata concessa una sospensiva richiesta da Roma Capitale e la legge ne prevede una sola per un massimo di 30 giorni - ha detto l'assessore regionale Michele Civita -. La Regione Lazio ha chiesto di definire entro il 30 marzo il procedimento avviato di verifica e ridefinizione del progetto".