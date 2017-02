Stadio Roma, interviene Grillo: "Ci sono problematiche da discutere con Raggi"

"Prima sentiremo la popolazione interessata dal progetto e con loro potremo costruire una cosa straordinaria", ha spiegato Grillo lasciando l'hotel romano che lo ospita per andare a incontrare la Raggi.



Botta e risposta Di Maio-Franceschini - Sulla questione è intervenuto anche il ministro Franceschi, dopo le parole di Luigi Di Maio che, parlando dell'avvio da parte della Soprintendenza di un procedimento di vincolo per l'Ippodromo di Tor di Valle che potrebbe costituire un serio ostacolo al progetto, aveva detto: "E' del ministero che se ne occupa, è il Mibact da cui dipendono le soprintendenze. Chiedete a Franceschini, la Soprintendenza è roba sua. Io la penso come il sindaco, tutto si deve fare nel rispetto della legalità".



"Ha detto bene il ministro Madia: su vincoli e pareri le soprintendenze sono autonome e indipendenti e il ministro dei Beni culturali non ha alcuna possibilità di condizionarne le scelte - ha precisato Franceschini -. Se intervenissi per cercare di influenzare procedimenti in corso, violerei la legge, commettendo un atto illecito". "La decisione finale - ha aggiunto - , per la parte di competenza statale, potrà essere portata alla decisione del Cdm".