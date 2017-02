Stadio Roma, Grillo: diciamo sì ma trovare una zona non a rischio

Sullo stadio della Roma "nessuno dice di no: c'è una discussione sulla collocazione che attualmente è prevista in una zona a rischio idrogeologico. Si discute solo su dove farlo". Lo ha detto Beppe Grillo dopo aver incontrato i consiglieri 5 Stelle in Campidoglio. "Diciamo sì, ma in una parte che non sia quella di Tor di Valle", ha aggiunto il leader M5s, ribadendo: "E' meglio farlo in una zona che non esonda".