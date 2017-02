Stadio Roma, Di Maio: infrastrutture non saltano, soldi c'erano già

"Stadio Roma? Sono orgoglioso del risultato raggiunto. Le critiche da parte di chi ha portato a Mafia Capitale le trovo ridicole". Così Luigi Di Maio (M5S) all'ex sindaco Ignazio Marino. "I soldi per le infrastrutture erano già previsti. Marino non sa nemmeno quali infrastrutture sono saltate perché non ha visto il progetto. Il progetto del nuovo stadio non riduce le infrastrutture, i fondi per alcune tra quelle previste c'erano già".