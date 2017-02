Stadio Roma, Campidoglio: progetto definitivo non idoneo

Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello Stadio della Roma è non favorevole. Per l'amministrazione comunale, che ha consegnato le sue valutazioni alla Regione Lazio, il progetto risulta "non idoneo" a causa di "criticità riguardo la sicurezza stradale e idraulica, carenza su parcheggi, viabilità e trasporto pubblico nonché carenza documentale".