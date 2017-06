Stadio Roma, c'è il progetto: cubature ridotte di oltre il 50%

Il nuovo progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, corredato dai primi rendering, è stato consegnato in Campidoglio. E' confermata la riduzione delle cubature di oltre il 50% per quanto riguarda il Business Park, con l'eliminazione delle tre torri. Previsti inoltre più verde e più opere infrastrutturali per i cittadini. Il progetto, che ha recepito le modifiche chieste dall'amministrazione, verrà illustrato ai consiglieri del M5s.