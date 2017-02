Stadio di Roma, la Regione frena: "Opere ignote, vigileremo"

La Regione Lazio frena sullo stadio della Roma e dice che, sull'accordo raggiunto, "non si conoscono le opere e le infrastrutture per garantire la mobilità, il miglioramento dell'ambiente e della qualità urbana", mentre "è stato detto chiaramente che le attuali cubature saranno ridotte in modo significativo". Per questo motivo, dice l'assessore alla Mobilità, Michele Civita, "la Regione eserciterà il ruolo e la funzione di sua competenza".