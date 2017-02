Stadio di Roma, la nuova delibera sarà pronta in un mese

In base ad una interpretazione della legge sugli stadi, potrebbe non rendersi necessario un ok separato ad una variante urbanistica in quanto già prevista nella delibera in questione che autorizzerebbe 500 metri cubi, ovvero cubature in più rispetto ai 350 mc previsti in quell'area dal piano regolatore vigente. Nel progetto precedente le cubature autorizzate erano il doppio, ovvero un milione di metri cubi.



Lombardi: "Brava Virginia, progetto ben fatto" - "Stracciato il progetto iniziale. Dimezzate le cubature extra-stadio. Nessun grattacielo. Questo è uno #StadioFattoBene, brava Virginia Raggi". Lo scrive, in un tweet la deputata del M5S Roberta Lombardi, tra gli esponenti pentastellati più critici, nei giorni scorsi, sul progetto del nuovo impianto a Tor Di Valle.



Lotito: "Cara Raggi, ora anche il nostro" - Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rivendicando anche per la sua società il diritto ad avere un impianto di proprietà. "Cara sindaca Raggi - ha detto Lotito - prendiamo atto che la sua amministrazione ha superato i vincoli ed ha raggiunto un accordo con la Roma per la realizzazione del nuovo stadio giallorosso. Ci aspettiamo che applichi par condicio nei confronti degli innumerevoli tifosi biancocelesti e consenta la creazione del nuovo impianto della Lazio".