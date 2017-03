Stadio della Roma, la Conferenza dei servizi nega la proroga di 30 giorni

Sulla questione è altissima la tensione tra il governatore Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi. Il primo ricorda come in una lettera inviata solo giovedì la sindaca Raggi si diceva favorevole alla sospensiva e di considerare 'non definitivo' il parere negativo già espresso sul Piano mentre venerdì pomeriggio il rappresentante del Comune in Conferenza dei servizi non ha seguito lo stesso orientamento. Il parere negativo, replica la prima cittadina "è relativo al progetto presentato dal Pd con oltre un milione di metri cubi di cemento. Questa amministrazione è pronta a valutare positivamente i miglioramenti già definiti nel corso del confronto con la As Roma". E la mancata sospensione "sono stati gli uffici della Regione a non volerla concedere, diversamente da quanto assicuratoci nei giorni precedenti. Spiace che in Regione si cerchi di strumentalizzare".



Dal Campidoglio, interpellati in merito, sottolineano pure che non vi è stata alcuna votazione sulla sospensione e che la decisione è stata presa dalla Regione. Che a sua volta sottolinea: "Il verbale della Cds è on line. Siamo, inoltre, disponibili a fornire al sindaco Raggi la registrazione dell'intera conferenza". Scintille al termine di una Conferenza dei servizi particolarmente lunga e anche parecchio tesa, sul filo sottile della forma burocratica che, come in questo caso, diventa sostanza. E che ha anche rischiato a tratti di far saltare il tavolo. Sono stati depositati tutti i pareri sul 'vecchio' progetto, l'unico che esiste nero su bianco, chiudendo di fatto i lavori del tavolo: la Regione ha espresso "dissenso costruttivo" (pesa il vincolo del Mibact, ma soprattutto la mancanza della variante urbanistica e anche un parere di Via non favorevole); favorevole, sebbene con prescrizioni, il parere dello Stato. Rimangono negativi invece i pareri della Cittù metropolitana e del Campidoglio: "Un orientamento - scrive Zingaretti - in netto contrasto con la comunicazione ricevuta ieri da parte del sindaco di Roma".



In Campidoglio intanto si mostra ottimismo: "Mi sembra che ci siano ancora tutti i tempi - afferma il capogruppo M5s Paolo Ferrara - Il Comune il lavoro che doveva fare lo ha fatto e anche bene, ognuno si prende le sue responsabilità. Ora aspettiamo che l'iter si concluda in modo favorevole. L'esito della Conferenza dei servizi? Non credo che metta a rischio il progetto, credo che la Regione e tutti gli attori in campo possano considerare che è un progetto per cui vale la pena andare avanti". La palla è comunque in mano a loro: "E' emerso - ricorda Civita - che esiste una procedura di ridefinizione dell'interesse pubblico sullo Stadio. Entro il 30 ci aspettiamo che il provvedimento si concluda in modo chiaro, con un atto. Poi verificheremo la qualità del progetto".