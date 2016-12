Stabilità, stop tasse casa ai separati Sale soglia reddito per esenzione Rai

Stop alle tasse sulla casa anche per chi lascia l'abitazione principale all'ex coniuge, per le forze dell'ordine che vengono trasferite e per gli alloggi sociali. Lo prevede un emendamento delle relatrici alla legge di Stabilità approvato in commissione Bilancio a Palazzo Madama. Inoltre sale ad 8.000 euro la soglia di reddito per l'esenzione del canone Rai a favore degli ultra 75enni. Tra le novità, anche la proroga per il voucher per le baby sitter.

Mille euro tetto contanti money transfer - Un emendamento fissa a mille euro il tetto per l'utilizzo dei contanti nelle operazioni di money transfer e la norma è stata approvata in commissione Bilancio.



Voucher baby sitter - Venti milioni saranno stanziati nel 2016 per la proroga vouche baby sitter, con le risorse che arriveranno in parte dal fondo sociale per l'occupazione e la formazione.



Tasse casa - E non ci saranno tasse neanche sulla casa data in comodato ai parenti disabili fino al secondo grado: il proprietario sarà esentato dal pagamento a condizione che non possieda un altro immobile in Italia e che nel 2015 risultasse residente nella casa in oggetto.

- Aumenta poi a 497 milioni di euro il fondo destinato alle scuole paritarie, sempre come previsto da un emendamento, con il contributo che viene così arricchito di 25 milioni dopo anni in cui il sostegno statale era costantemente diminuito, come fa notare il sottosegretario all'Istruzione Gabriele Toccafondi.- Misure di contrasto all'evasione fiscale del bollo auto sono previste da un emendamento presentato in commissione Bilancio, che ha dato il via libera a un altro passaggio che prevede benefici per fabilitare il rientro dei "cervelli".- Chi è rientrato in Italia nel periodo compreso tra il primo marzo e il 6 ottobre potrà infatti utilizzare il vecchio regime fiscale agevolato. In alternativa, gli interessati potranno optare "secondo specifiche modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per il nuovo regime speciale" previsto dal decreto legislativo.- Un altro emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato prevede una riduzione dei tagli ai Caf da 100 a 40 milioni nel 2016. Le "sforbiciate" scendono ulteriormente a 30 milioni sia nel 2017 sia nel 2018.