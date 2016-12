01:01 - L'anno prossimo niente Tasi sulle case crollate per il terremoto de L'Aquila. Lo prevede un emendamento alla legge di Stabilità approvato in commissione Bilancio al Senato. La norma, spiega Federica Chiavaroli (Ncd), "costa 2 milioni ma è un segnale importante". Via libera anche a 25 milioni per la ricostruzione.