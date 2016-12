Stabilità, stangata per enti locali

14:44 - Si profila una stangata per Comuni, Regioni e Province nella prossima legge di Stabilità. La manovra 2015, che oscillerà tra i 20 e i 24 miliardi, sarà coperta per un massimo di 11,5 miliardi dal deficit e per 10 dalla spending review che, in gran parte, coinvolgerà proprio gli enti locali. Dai ministeri dovrebbero arrivare infatti circa 4 miliardi di euro, mentre il conto per le amministrazioni periferiche potrebbe salire fino a 5-6 miliardi di euro.