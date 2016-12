Stabilità, Salvini: "Renzi è pericoloso"Grillo: "Dittatura con vaselina"

14:46 - "Renzi è pericoloso. Non solo non sta risolvendo niente, ma neanche nella peggior Unione Sovietica si è mai visto votare alla 5 del mattino". Così il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, sul voto alla legge di Stabilità. "Renzi prima va a casa, meglio è. Per gli italiani si prepara un Natale poco felice", ha quindi aggiunto il leader del Carroccio.

Salvini: "Pronto a sfidare Renzi in un confronto tv" - Salvini si è poi detto pronto a "sfidare" il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a un confronto televisivo faccia a faccia. "Mi piacerebbe confrontarmi con Renzi in diretta. Su tutto: immigrazione, tasse, conti pubblici. Sono disponibile a un confronto in tv. Mi piacerebbe confrontarmi con lui sull'inutilità totale del suo semestre europeo".



Salvini: "Quirinale? E' l'ultima delle mie preoccupazioni" - Salvini ha quindi spiegato come la scelta del nuovo presidente della Repubblica "è l'ultima delle preoccupazioni". "Quella del presidente della Repubblica è l'ultima delle mie preoccupazioni. Spero solo che non sia un vecchio rottame della sinistra, come Prodi, Amato o quella gente lì", ha concluso.



Grillo: "E' dittatura con vaselina" - "Votare di notte come i ladri con un presidente del Senato senza dignità un testo con parti addirittura mancanti. Ieri notte è andata in onda l'ennesima pagliacciata di una repubblica in mano a golpisti e tangentari". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo in un post dal titolo "Dittatura con la vaselina".