Stabilità,no modifiche commissione

12:29 - La commissione Bilancio non ha concluso l'esame del disegno di legge di Stabilità, che arriva in Aula senza il mandato al relatore e quindi senza le modifiche approvate nei giorni scorsi. E proprio Giorgio Santini, relatore della legge, spiega come "il governo presenterà un maxiemendamento. In linea di massima il testo riprenderà l'esame in commissione ma non ci sono garanzie: ora il padrone del provvedimento è il governo".