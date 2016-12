Stabilità, Grasso: "Soddisfatto"

19:41 - "Sono molto soddisfatto". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, dopo l'approvazione del maxiemendamento alla legge di Stabilità. "Siamo riusciti in Aula ad aggiustare errori umani fatti per un coordinamento frettoloso". Poi la risposta alle critiche di Grillo: "L'importante è che si riconoscano gli obiettivi raggiunti, il mio compito è far votare in Aula quello che la maggioranza mette insieme per far andare avanti il Paese".