Stabilità,Enti:servizi impossibili

15:49 - "I sindaci neo eletti presidenti di Provincia e gli amministratori provinciali, analizzata la Legge di stabilità 2015, ritengono che non sia possibile garantire i servizi essenziali ai cittadini in capo alle Province e alle Città metropolitane". E' quanto scrivono in un ordine del giorno i presidenti delle Province, riuniti in assemblea a Roma. La manovra "impone un taglio di 1 miliardo nel 2015, di 2 miliardi nel 2016 e di 3 miliardi nel 2017".