Stabilità, Colle: attento esame su testo Sblocca Italia: coperture Iva a rischio

22:38 - Il testo della Legge di Stabilità è arrivato al Quirinale. Lo conferma l'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, sottolineando che il documento, "in attesa di bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato, è adesso oggetto di un attento esame essendo per sua natura un provvedimento molto complesso".

Renzi-Napolitano, un'ora e mezza di colloquio - E' durato un'ora e mezza il faccia a faccia al Quirinale tra il premier Matteo Renzi e il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L'incontro, tenutosi in vista del consiglio europeo di giovedì e venerdì, era programmato da tempo a margine dei colloqui avuti durante il vertice Asem.



Giovedì l'incontro con le Regioni - Sui contenuti del contestato documento i presidenti delle Regioni si confronteranno con il governo giovedì mattina alle 8 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, per discutere sui tagli previsti. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, ha convocato una seduta straordinaria della Conferenza stessa per mercoledì alle 18.30.



I governatori si incontreranno nella sede romana di via Parigi 11: all'ordine del giorno ci saranno il confronto e la posizione da assumere sulla legge proprio in vista dell'incontro politico con il l'esecutivo.



Anche i Comuni giovedì a Palazzo Chigi - Sempre giovedì a Palazzo Chigi sono stati convocati anche i Comuni: secondo fonti qualificate l'incontro con l'Anci sarà alle 8, insieme alla delegazione delle Regioni.



Pensioni il 10 del mese, no dei sindacati - Anche i sindacati dei pensionati criticano pesantemente la legge in riferimento alla norma che ritarda il pagamento delle pensioni dal primo al 10 del mese. LEGGI L'ARTICOLO



Sblocca Italia, guai sulle coperture Iva - E intanto, nello Sblocca Italia si annunciano guai sulle coperture dell'Iva. Si va verso lo stop all'emendamento del dl che modifica le aliquote su nuove costruzioni e ristrutturazioni. L'imposta al 4% sulle ristrutturazioni e al 10% sulle nuove costruzioni potrebbero non compensarsi: se la prima misura determina un "minor gettito" per l'erario, la seconda "non determina necessariamente effetti positivi di gettito", secondo quanto scrivono i tecnici della Camera. C'è poi la "necessità di verificare" la compatibilità con la disciplina Ue. Il servizio Bilancio segnala al riguardo che l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% "è ammessa solo per specifiche tipologie di interventi".



Tesoro: bollinatura Rgs prevista mercoledì - "In attesa della bollinatura, prevista per mercoledì, l'articolato legislativo è stato anticipato al Quirinale". Lo scrive in una nota il Tesoro. Sono in fase di completamento la relazione tecnica e le tabelle di accompagnamento".