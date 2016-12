Stabilità,Cdm:ok obiettivi bilancio

11:49 - "In termini di indebitamento netto, la manovra assicura il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal governo nei documenti programmatici, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea". E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm tenutosi all'alba dopo il voto alla legge di Stabilità e in cui si sottolinea come "le modifiche al ddl sono sostanzialmente neutrali sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato".