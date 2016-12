Squinzi:taglio delle tasse è bello

Ridurre le tasse è di destra o di sinistra? "Tagliare le tasse è bello, soprattutto se sei dall'altra parte. E' bello: deve essere l'obiettivo". Lo ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. "Io pago le tasse in 40 Paesi del mondo, oscillano dallo zero di Singapore al 56% in Italia. Ditemi voi se non è bene tagliare le tasse".