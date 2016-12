3 novembre 2014 Squinzi: "Bene Renzi, ok strada intrapresa Ma sulla legge di Stabilità si può fare di più" Rivolgendosi al premier, il presidente di Confindustria ha detto: "Lei si è assunto il pesante fardello di far uscire l'Italia dalle secche di regole e culture sorpassate" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:45 - Dall'assemblea degli industriali a Brescia, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi invita il presidente del Consiglio Matteo Renzi a proseguire sulla strada intrapresa. "Lei si è assunto il pesante fardello di far uscire l'Italia dalle secche di regole e culture sorpassate", ha detto. Ok con riserva alla manovra di Stabilità: "Ha un impianto valido ma si può fare di più".

"Di questo arduo impegno - ha aggiunto rivolgendosi ancora al premier - non possiamo che esserle grati: se ne sentiva la necessità. Non bisogna temere, anzi bisogna attendersi qualche dispiacere e non poco dissenso: sono resistenze dovute a inerzie e privilegi del passato delle quali un po' tutti hanno beneficiato".



Entrando nel merito della legge di Stabilità, Squinzi ha detto: "Ha un impianto valido ma può fare più sforzi su tre strade: ricerca, investimenti e Imu per le imprese". Comunque, ha voluto sottolineare il presidente di Confindustria, c'è "una significativa discontinuità rispetto al passato".