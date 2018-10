Spread, Matteo Salvini: preoccupati mai, responsabili sì

"Preoccupati mai! Responsabili si, ma indietro non si torna". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito dello spread sopra la soglia psicologica dei 300 punti. "Noi andiamo avanti tranquilli e responsabili, non esistono piani B o marce indietro, siamo convinti che le misure che abbiamo previsto creeranno lavoro e ricchezza", sottolinea Salvini che si trova a Lione per il G6 dei ministri dell'Interno.