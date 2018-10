Spread, Di Maio: "Moscovici si è svegliato e ha creato tensioni"

"Stamattina a qualcuno non andava bene che lo spread non si fosse impennato. Moscovici, che non è italiano, si è svegliato e ha pensato bene di fare una dichiarazione contro l'Italia, contro il Def e creare tensione sui mercati". Lo ha detto Luigi Di Maio, sottolineando che "la Borsa sta per chiudere. Da domani continueremo a spiegare che il 2,4% non è una misura molto lontana da quella che facevano altri. Solo che se lo facciamo noi non va bene".