Speranza: male se Fassina lascia Pd

L'ex capogruppo alla Camera del Pd, Roberto Speranza, attacca il premier Renzi dopo le sue parole sull'ipotesi dell'uscita di Stefano Fassina dal Partito democratico. "Renzi sbaglia. Non è un problema solo di Fassina se uno come lui ha dubbi sul Pd. E' un problema di tutto il Pd", ha detto Speranza. "Se non rimane è un problema suo, non nostro", aveva detto il premier.