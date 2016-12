Speranza a Renzi: "Il tema fiscale non si affronta con le caricature"

Il tema del Fisco "è molto serio" e secondo Roberto Speranza , esponente della minoranza Pd , "non si può affrontare con le caricature come in queste ore fa purtroppo il segretario del Pd nei confronti della sua minoranza interna. Meglio essere chiari". Per Speranza, che affida a Facebook la propria replica a Renzi, "se togli la tassa sulla prima casa anche a un miliardario, come purtroppo abbiamo fatto, commetti un errore grave".

"Togliere la tassa sulla prima casa anche ad un miliardario è una scelta inutile perché non produce sviluppo ed iniqua perché finisce col dare di più a chi già ha di più. La stessa politica dei bonus non mi pare abbia prodotto grandissimi risultati. Più in generale ridurre le tasse ha un moltiplicatore di crescita 0,8 fare investimenti 2,5/3", ha spiegato Speranza.



"Nelle prossime scelte di bilancio le priorità per me devono essere gli investimenti (sanità, scuola, infrastrutture) e le misure a sostegno dei ceti più deboli e delle aree del disagio".



Renzi: "Noi riduciamo le tasse, minoranza Pd ci dice di smettere" - Le dichiarazioni di Speranza non sono casuali. Infatti era stato il premier Renzi a polemizzare con la minoranza Pd sul tema delle tasse. "Autorevoli esponenti della maggioranza (precisamente esponenti della minoranza del mio partito) intervengono per dire che bisogna smetterla di ridurre le tasse", aveva detto il presidente del Consiglio.