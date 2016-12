Spending review, oltre 700 auto blu in meno nei ministeri

"Già oltre 700 vetture in meno nei ministeri". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Pubblica amministrazione , Angelo Rughetti , presentando i primi risultati (2014 su 2015) del monitoraggio condotto sulle cosiddette auto blu. Il censimento nella P.a. centrale , ha spiegato, è ancora in atto e si concluderà a fine anno.

Da quando è entrato in vigore il decreto del presidente del Consiglio per ridurre a massimo cinque le vetture a disposizione di ogni ministero, sono state tagliate 706 vetture.



La riduzione delle auto blu è stata divisa in tre tranche di cui l'ultima scade il 31 dicembre. Finora hanno partecipato al monitoraggio l'82,4% delle amministrazioni dello Stato, ma c'è ancora circa un mese e mezzo di tempo per completare il censimento.



Visto che i contratti di noleggio non possono essere interrotti fino al termine previsto, Rughetti ha evidenziato "lo sforzo delle amministrazioni, che hanno già adempiuto e di quelle più grandi, come la Difesa e la Giustizia, che si stanno organizzando".