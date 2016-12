Spending review, la strigliata di Carlo Cottarelli: "8mila Comuni sono troppi"

10:36 - "Ottomila Comuni sono troppi, bisognerebbe pensare ad una riduzione che renda più facile il coordinamento". Così il commissario alla Spending review Carlo Cottarelli in audizione alla commissione sull'anagrafe tributaria. Secondo Cottarelli, sarebbe inoltre necessario prevedere "un meccanismo premiale per i Comuni che si mettono assieme".

Il tema della riduzione delle amministrazioni locali è stato trattato nelle fasi iniziali della valutazione sulla Spending review con Palazzo Chigi, "ma poi non si è più tornati sull'argomento", ha precisato Cottarelli al termine dell'audizione.



"Rimango fino al 31 ottobre" - "Non vado via oggi, resto fino al 31 ottobre". Così il commissario alla Spending Review ai giornalisti che gli chiedevano se fosse già in partenza dopo l'esperienza in Italia. Cottarelli si è infatti presentato nell'aula della Commissione con un trolley. "Sono soddisfatto", ha poi aggiunto lasciando il palazzo di San Macuto, la sede periferica della Camera dei deputati.